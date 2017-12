Fastned sleept staat voor de rechter om laadstations Shell

Een woordvoerster van het bedrijf bevestigde berichtgeving van die strekking door de NOS. Fastned heeft de concessie voor tweehonderd laadstations in ons land. Inmiddels zijn er 61 gerealiseerd langs de snelwegen en twee elders in het land.



,,We zijn het er niet mee eens dat Shell zomaar een vergunning heeft gekregen om dat te doen. We eisen dat Shell de laders niet gebruikt of weghaalt'', aldus de zegsvrouw. Het is raar 'dat Shell zomaar stroom gaat verkopen op de vergunning die ze hebben om brandstof te verkopen', stelt directeur Michiel Langezaal. ,,Wij mogen als stroomleverancier ook niet zomaar benzine verkopen.'' De zaak dient bij de bestuursrechter in Amsterdam, over twee weken.



Fastned ruziet ook al een tijd met de staat over shops met extra voorzieningen bij de laadpalen, zoals toiletten en een ruimte waar je koffie en broodjes kan halen. Rijkswaterstaat verstrekte daarvoor geen vergunning, onder meer vanwege zorgen over de veiligheid. Fastned won een zaak daarover: de rechter oordeelde dat die afwijzingen onvoldoende waren onderbouwd en dat Rijkswaterstaat de aanvragen opnieuw moet beoordelen. Rijkswaterstaat ging daar weer tegen in beroep bij de Raad van State.