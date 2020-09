Financieel geplaagd Yarden: Uitvaarten worden nog gewoon uitgevoerd

Yarden verkeerde al enige tijd in financiële problemen door de aanhoudende lage rente en was daarom op zoek gegaan naar een koper. Die werd gevonden in DELA, maar juridisch gesteggel over een financiële verplichting van Yarden aan honderdduizenden polishouders maakte de deal voor DELA te riskant.



De onderneming heeft bij elkaar zo'n 1 miljoen polishouders. Yarden telt ongeveer negenhonderd medewerkers, ruim veertig uitvaartcentra en meer dan twintig crematoria. Ook heeft het bedrijf diverse begraafplaatsen in handen.



Eerder diende Yarden een herstelplan in bij toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB). Daarbij paste de onderneming een noodgreep toe door eenzijdig het uitvaartverzekeringspakket van 390.000 verzekerden te wijzigen. Over deze kwestie loopt nog een procedure. Als de rechter Yarden in deze zaak ongelijk geeft, dan heeft dat volgens het bedrijf een ‘significante’ impact op de kapitaalbuffer.