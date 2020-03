Financiële markten krabbelen weer op na koersdreun

Wereldwijd gingen de beurzen gisteren flink onderuit als gevolg van de corona-angst in combinatie met de dalende olieprijs. Die daling is te wijten aan een mislukte deal tussen Rusland en het oliekartel OPEC over verlaging van de olieproductie. Om de Russen toch over de streep te trekken, dreigde Saoedi-Arabië met een prijzenslag.



Hoewel die situatie niet is veranderd, lijkt de onrust op de oliemarkt wat te zijn weggeëbd. Een belangrijke factor is de aankondiging van verschillende centrale banken en overheden om financiële maatregelen te nemen om de negatieve impact op de economie te verzachten.