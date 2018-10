Financiële waakhond waarschuwt: 1 op de 5 huizen verkocht aan beleggers

Het jaar ervoor viel nog een op de acht verkochte huizen in handen van particuliere beleggers. Toen waarschuwde DNB-president Klaas Knot ook al voor de risico's voor de oververhitte Amsterdamse huizenmarkt. Buiten de grote steden zijn beleggers goed voor 9 procent van de woningaankopen.



,,De rol die beleggers spelen op de huizenmarkt is niet te ontkennen; zij vormen een grote partij die de vraag naar huizen vergroot", reageert Knot. Zij mengen zich in de biedingenstrijd en een deel wordt verhuurd.



Particuliere beleggers komen af op de snel stijgende huizenprijzen in Amsterdam, die meer mogelijkheden bieden op fikse rendementen dan de spaarrentes en minder riskant zijn dan de schommelende aandelenbeurzen. Ze verkopen de huizen weer door, of verhuren die aan expats of studenten.



Volgens kenners drijven beleggers zo de prijzen nog meer op. Knot neemt geen moreel standpunt in over beleggers. ,,Zolang we een vrije huizenmarkt hebben, is DNB agnost. Onze zorg is wel dat mensen een huis kopen dat zij niet kunnen betalen."