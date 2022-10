Fiod en OM doen inval bij BAM om ‘onregelmatigheden’ bij bouwprojecten

Waar het bedrijf precies van verdacht wordt wil een woordvoerder niet zeggen. ,,Gelet op het lopende onderzoek doen we daar geen mededelingen over. We hebben nog zeer beperkte informatie waar het over gaat en wat er aan de hand zou kunnen zijn.”

Een woordvoerster van de Fiod, de recherche van de Belastingdienst, laat weten dat er een strafrechtelijk onderzoek loopt. ,,Dat is de enige informatie die ik op dit moment kan geven”, klinkt het. Bij het bezoek vrijdag hebben de Fiod en het OM ‘informatie verzameld’, zegt de woordvoerder van het bouwbedrijf. BAM zegt verder volledig te zullen meewerken aan het onderzoek.

Beleggers zijn geschrokken van de Fiod-inval en doen massaal hun BAM-aandelen van de hand. Op de Amsterdamse beurs daalde het aandeel BAM vanmorgen met bijna 9 procent.

Projecten in West-Europa

BAM International is een werkmaatschappij van Koninklijke BAM Groep. Deze tak heeft volgens het concern in het verleden bouw- en infraprojecten buiten West-Europa gedaan. BAM kondigde in juli 2020 aan om de activiteiten van BAM International af te bouwen, vanwege ‘het ontbreken van positieve vooruitzichten’. Alle projecten van BAM International zijn inmiddels opgeleverd, stelt het bedrijf in een verklaring.

Het bedrijf bouwde de afgelopen jaren onder meer een steiger voor cruiseschepen in het emiraat Abu Dhabi. Ook kreeg het bedrijf opdracht voor de bouw van een grote evenementenhal in de hoofdstad van de Verenigde Arabische Emiraten. Daarnaast sleepte BAM opdrachten binnen voor de bouw van een futuristisch museum in Dubai en de aanleg van een weg in de haven van dezelfde stad.

In Indonesië bouwde de internationale tak van BAM de grootste IKEA-vestiging van het land. Het onderdeel was ook actief in onder meer Canada en Australië.

