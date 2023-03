First Citizens Bank koopt failliete Silicon Valley Bank

Met videoDe Amerikaanse First Cititzens Bank neemt de omgevallen Silicon Valley Bank (SVB) over. De bank uit de staat North Carolina neemt alle tegoeden en leningen over van overheidsorgaan FDIC. De zeventien filialen van SVB gaan maandag open als First Citizens-kantoren.

De Silicon Valley Bank uit Californië, vooral actief in de technologiesector, kon zijn schulden niet meer betalen na een bankrun. Na een reddingsoperatie door de Amerikaanse overheid ging de bank onder de naam Silicon Valley Bridge Bank verder. De SVB deed veel zaken met techstart-ups.

Van de bezittingen van SVB koopt First Citizens Bank iets minder dan de helft. In totaal had SVB 167 miljard dollar aan bezittingen, waarvan First Citizens Bank 72 miljard dollar in handen krijgt. De overnemende bank krijgt een korting van 16,5 miljard dollar. De FDIC, die het beheer van SVB overnam na het omvallen, behoudt voor 90 miljard dollar aan bezittingen.

Leningen

Ook krijgt de dienst voor maximaal 500 miljoen dollar aan aandelen in First Citizens Bank. Bovendien deelt de FDIC mee in eventuele verliezen op de leningen van SVB. FDIC schat dat de totale redding van die bank zo’n 20 miljard dollar heeft gekost.



Klanten staan in de rij voor de Silicon Valley Bank.

First Citizens Bank is naar eigen zeggen een familiebedrijf. Met totale bezittingen van 109 miljard dollar en banktegoeden van zo’n 90 miljard dollar is de bank een stuk kleiner dan SVB. Zelfs na de bankrun die tot de ondergang leidde had die bank nog 119 miljard dollar van klanten in beheer.

Paniek

De afgelopen week was het paniek op de aandelenmarkten. Aandelen van banken en verzekeraars gingen wereldwijd onderuit vanwege de vrees voor een nieuwe bankencrisis. De SVB was namelijk niet de enige bank met problemen de afgelopen weken. Meerdere Amerikaanse banken zijn omgevallen en het Zwitserse Credit Suisse moest worden gered door UBS. De banken in Nederland moeten daarom voldoende vet op de botten hebben, bepleit bankpresident Klaas Knot van De Nederlandse Bank (DNB), die geen grote zorgen heeft over de banken in eigen land. ,,De Europese banken zijn weerbaar, ze hebben de afgelopen jaren hun kapitaalbuffers vergroot.’’ Dat stelt Europese banken in staat om eventuele verliezen op te vangen.

