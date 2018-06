Fiscus neemt maaltijdbezorgers op de korrel

Minimumtarieven

Tegelijkertijd dreigt er een kink in de kabel bij de invoering van de zogeheten minimumtarieven. In het regeerakkoord is afgesproken dat zzp’ers die niet meer verdienen dan 15 tot 18 euro per uur sowieso in dienst genomen moeten worden. Volgens minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken (D66) schuurt deze Nederlandse wens echter op onderdelen met de Europese dienstenrichtlijn.



Die richtlijn schrijft voor dat dienstverleners overal in de Europese Unie zonder belemmering (tijdelijke) werkzaamheden kunnen verrichten. Koolmees spreekt van ‘conflicterende belangen’ en is met de Europese Commissie in gesprek om tot overeenstemming te komen. Volgens de minister zijn er ‘heel veel andere landen binnen de EU die hetzelfde probleem hebben’. Hij blijft er daarom op mikken dat de minimumtarieven op 1 januari 2020 een feit zullen zijn.



Koolmees zet verder een commissie aan het werk die het arbeidsrecht – waarvan de oudste onderdelen dateren uit 1907 – beter moet laten passen bij de moderne tijd. Het is volgens de minister de bedoeling dat de platform- en digitale economie een plaats krijgen in het recht. De commissie moet in september van start gaan.