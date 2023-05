Flitsbezorging leek ooit zo veelbelovend, maar nu stoppen Jumbo en Getir de samenwerking

Jumbo had sinds januari 2022 een samenwerking met flitsbezorgingsdienst Gorillas, dat eind vorig jaar werd overgenomen door branchegenoot Getir. Producten, waaronder die van het Jumbo-huismerk, werden door de supermarkt aan de flitsbezorger geleverd. Klanten konden via de app van Gorillas bestellen, waarna koeriers de boodschappen binnen enkele minuten bij klanten brachten.

Vandaag maken Jumbo en Getir bekend dat ze uit elkaar gaan. De supermarktketen stelt in een verklaring zich nadrukkelijker te willen richten op ‘verdere groei via de eigen winkels en het onlinekanaal’. In een persbericht stelt topman Ton van Veen dat hij wil werken aan ‘minder complexiteit’.

Dirk Mulder, detailhandel-specialist bij ING, is niet verrast. ,,Vanuit hun eigen distributiecentra bevoorraden supermarkten als Jumbo hun winkels. Dat werkt allemaal goed, maar door de samenwerking met Gorillas kreeg Jumbo er opeens een aantal kleine vestigingen bij. En dan met name in grote steden. Die logistiek is ingewikkeld, zeker als je voor een derde partij werkt.’’

Een logisch moment

Ook voor Getir was de noodzaak om samen te werken minder groot. Sinds de overname van Gorillas was de flitsbezorger niet meer afhankelijk van Jumbo’s distributiecentra. Getir opende vorig jaar een gloednieuwe loods in Alblasserdam, van waaruit de leveringen plaatsvinden. Florian Brunsting - die in Nederland de leiding heeft over Getir - zegt in een statement dat de samenwerking nu op een ‘logisch moment’ wordt beëindigd.

Flitsbezorgers maakten in Nederland een vliegende start, vooral geholpen door corona, toen tijdens lockdowns de bezorgdiensten razendsnel populair werden. Geholpen door de lage rente stonden geldschieters bovendien te popelen om te investeren. Maar tijden zijn inmiddels veranderd; diezelfde investeerders willen inmiddels rendement zien, maar de flitsdiensten maken nauwelijks nog winsten. Bovendien kwam er veel weerstand van buurtbewoners, die klaagden over overlast van de winkels in drukke woongebieden en koeriers die in groten getale rondfietsen. In bijvoorbeeld Amsterdam worden de diensten uit woongebieden geweerd.

Flitsbezorgen als luxe

,,Het model van flitsbezorging is ter discussie komen te staan’’, zegt ING-detailhandelspecialist Mulder, die ook wijst op de dure boodschappen door inflatie. ,,Consumenten worden prijsbewuster, waardoor ze de luxe van een flitsbezorgdienst links laten liggen.’’

Voor Jumbo speelt bovendien nog meer, denkt Mulder. Sinds de vorige topman Frits van Eerd terugtrad (nadat hij verdachte werd in een witwaszaak), probeert Jumbo onder leiding van de nieuwe topman Ton van Veen weer de weg omhoog te vinden. Jumbo verloor het afgelopen jaar marktaandeel, iets wat de supermarktketen niet gewend was.

,,Jumbo liet jarenlang een groei zien die ver boven de rest uitstak’’, aldus Mulder. ,,Daar is een kink in de kabel gekomen. Hun model van ‘altijd lage prijzen’ is onder druk komen te staan. Consumenten zijn door inflatie extra kritisch op de prijs. Ze kiezen vaker voor winkels met extra kortingen en ook voor discounters. En in de top van het bedrijf is er ook gedonder geweest. Jumbo probeert weer de focus te vinden om op het goede pad te komen.’’