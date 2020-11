FNV: Nieuwe cao winkelpersoneel is onaanvaardbaar

Nederland­se economie groeide vorig kwartaal met 7,7 procent: ‘Sterkste groei ooit na ongekende krimp’

13 november De Nederlandse economie is in het derde kwartaal van dit jaar met 7,7 procent gegroeid. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) spreekt van de sterkste groei ooit gemeten. Deze volgt op de ‘ongekende krimp’ van 8,5 procent in het tweede kwartaal toen de coronacrisis duidelijk zijn sporen naliet.