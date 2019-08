FNV: Uurloon postbezorgers moet met 1 euro omhoog

Dat heeft de vakbond in een brief aan PostNL laten weten. In die brief staan ook andere eisen zoals extra pauzes, betere bescherming bij extreem weer en vaste contracten. De functie van postbezorger is de afgelopen jaren flink ondergewaardeerd en daar moet verandering in komen, zo vindt de FNV.



,,Het wordt hoog tijd dat postbezorgers loon naar werken krijgen. Als het uurloon met 1 euro omhooggaat, komt het op een gelijk niveau met bijvoorbeeld de schoonmaak-cao”, aldus -onderhandelaar Ger Deleij.