Forse verschillen rentepercentages op leningen

,,Mensen onderschatten vaak de rentepercentages van hun leningen’’, merkt Hans de Kok, directeur van Pricewise, op. Volgens een onderzoek onder 1000 ondervraagden betaalt een kwart van de lenende Nederlander een rente van 8 procent of hoger. Bijna één op de zes is tussen de 11 procent en het wettelijk maximum van 14 procent kwijt. Gemiddeld wordt 5 procent aan rente betaald aan leningen. Dat is fors, zeker gezien de huidige historisch lage rentestand.

Veruit het meest populair qua leningen zijn de ‘telefoonabonnementen inclusief toestel’ (20 procent), gevolgd door roodstand (17 procent) en persoonlijke leningen (13 procent). De vergelijker vermoedt dat veel mensen een telefoonabonnement of roodstand helemaal niet zien als een lening en ook lang niet altijd beseffen dat ze daar rente over moeten betalen. Illustratief is volgens hem dat twee op de drie Nederlanders nog nooit zijn of haar lening heeft vergeleken en die nog nooit tussentijds heeft overgesloten.

Toch zou dat volgens hem wel aan te raden zijn. Het maakt nogal verschil of een klant een rentepercentage van 5 of 14 procent betaalt bovenop zijn lening. Op een bedrag van 10.000 euro met een looptijd van 5 jaar is het verschil in rente 1200 euro.

Slimmer

Volgens directeur De Kok laat dit rekenvoorbeeld zien dat het ‘slimmer is om eerst te bedenken of je de producten en de daarvoor benodigde lening wel écht nodig hebt’. En zijn advies is: leen niet meer dan nodig en kijk welke lening de beste voorwaarden en het laagste rentetarief heeft voor jouw wensen.