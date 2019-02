Fout regime? Nederland handelt lekker door met de Saoedi's

Eind september kreeg Rik Heerema een mailtje uit Saoedi-Arabië. Of zijn bedrijf Marlan, dat producten van hoogstaande kunststof maakt, veertig kinderbaden kon leveren voor een nieuw ziekenhuis in Jeddah. ,,Niet de grootste opdracht van het jaar, maar wel een mooie'', zegt de ondernemer uit Leek.



Nog geen week later - de opdracht was al verwerkt - had de hele wereld het ineens over Saoedi-Arabië. Een kritische journalist was vermoord, vermoedelijk in opdracht van de Saoedische overheid. ,,Wat moet je dan?'', zegt Heerema. ,,Ik heb er echt wel over nagedacht: is het ethisch om nog zaken te doen met zo'n land? Ik ben christen, heb mijn normen en waarden. Maar aan de andere kant: degenen met wie wij zaken doen, dat zijn mensen zoals u en ik. Moet ik die dan laten zakken?”



Groot was de ophef vier maanden geleden na de dood van Jamal Khashoggi, de journalist die werd doodgemarteld in het Saoedische consulaat in het Turkse Istanboel. Nederlandse ceo's en minister Hoekstra (Financiën) bleven weg bij een Saoedische conferentie, minister Kaag (Buitenlandse Handel) annuleerde een handelsmissie. Zo wilde het kabinet 'aansturen op een wezenlijke gedragsverandering' van de Saoedi's. Tot die tijd 'hanteert het kabinet géén business-as-usual aanpak', stelde de regering.