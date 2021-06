Frans onderzoek: ‘Nederland hoort op officiële lijst belastingparadijzen’

De afgelopen jaren stroomde er gemiddeld 7.866 miljard dollar per jaar door ons land aan directe buitenlandse investeringen. Dat is bijna vijf keer zoveel als de totale omvang van de Nederlandse economie. ,,Het is in absolute aantallen zelfs meer dan in erkende belastingparadijzen,’’ zegt Franse econome Anne-Laure Delatte.

Wereldwijd verliep liefst 11,43 procent van alle directe buitenlandse investeringen náár Nederland en kwam 11,73 procent uít Nederland. Dat is opgeteld bijna een kwart van het totaal: ,,De hoeveelheid investeringen die via Nederland liepen, was buitensporig hoog,’ concludeert econome Delatte dan ook.

Econome Delatte kan niet exact becijferen hoevéél van de 7.866 miljard dollar per jaar via Nederland loopt puur vanwege de voordelige belastingtarieven. Ze vermoedt echter dat het om het merendeel van het geld gaat. ,,Je kunt je afvragen waarom Nederland nog niet op officiële lijst van belastingparadijzen staat.’’

Kapitaalstromen in kaart

Delatte maakt deel uit van een groep Franse economen die wereldwijde kapitaalstromen volgen en in kaart brengen. Ze publiceerden al onderzoek over Luxemburg als belastingparadijs. Op verzoek van deze krant bestudeerde Delatte de Nederlandse economie en de zogeheten Foreign Direct Investments (FDI’s) - directe buitenlandse investeringen - waarmee ondernemingen in Nederland worden opgezet of overgenomen.

De cijfers van het Franse onderzoek lopen van 2009 tot 2017. Onder druk van oa Brussel heeft Nederland sindsdien diverse maatregelen genomen om het multinationals ‘moeilijker’ te maken en de vele brievenbusfirma’s op de Zuidas aan te pakken. Zo zijn bepaalde belastingvoordelen geschrapt, ook is de opsporingscapaciteit van de Belastingdienst uitgebreid.

Een demonstratie tegen het wel heel erg voordelige fiscale klimaat van Nederland in juni 2017 te Den Haag voor het Tweede Kamergebouw.

Belastingontwijking aan banden

Toch blijven er enorme internationale geldstromen door ons land vloeien. In de nieuwste belastingparadijzen-ranking van Tax Reform Justice van afgelopen maart, prijkt ons land op de vierde plek. Alleen de Britse Maagdeneilanden, de Kaaimaneilanden en Bermuda staan hoger genoteerd.

De cijfers over Nederland arriveren op een gevoelig moment. Wereldwijd staan landen op het punt om afspraken te maken over multinationals die de belasting ontwijken door zich in fiscaal aantrekkelijke landen te vestigen. De Amerikaanse president Joe Biden wil die bedrijven een ‘mondiale minimum taks’ opleggen van 15 procent.

Druk nam toe

Al met al kan Nederland zijn positie als fiscaal gunstig land steeds moeilijker handhaven. De duimschroeven werden al vanaf 2009 aangedraaid: destijds werd ons land door voormalig president Barack Obama met onder meer Bermuda, de Kaaimaneilanden en Ierland op een lijst van belastingparadijzen geplaatst.

Toenmalig minister van Financiën Wouter Bos en staatssecretaris Jan Kees de Jager reageerden ‘not amused’ en noemden dat zwaar onterecht.De jaren er na blijven kabinetten en ook de Tweede Kamer volhouden dat Nederland geen belastingparadijs is.

Volledig scherm Nederland als belastingparadijs © Mark Reijntjens

Piketty

Desalniettemin wordt de internationale druk steeds grotere, zowel vanuit Brussel en EU-landen als internationaal. Ook de internationale bestseller 'Kapitaal in de 21e eeuw' van Franse econoom Thomas Piketty uit 2013 zet het vergrootglas op de manier waarop kapitaal via belastingparadijzen uit het zicht van overheden wordt gehouden door superrijken en multinationals.

GroenLinks-fractievoorzitter Jesse Klaver haalde Piketty daarop naar Nederland voor een hoorzitting in de Tweede Kamer.