Ga werken lul en nog 17 andere liedjes om in de werkstemming te komen

MuzieklijstOfficieel is het nieuwe jaar al weer zestien uur oud. Maar een écht nieuwe start maken, doen de meesten pas morgen als de fabrieken, kantoren en winkels weer open gaan. Luister naar deze muzieklijst om in de stemming te komen voor je volgende werkdag.

1. Money, money, money (ABBA)

2. Friday on My Mind (Easybeats)

3. Why don’t you get a job? (The Offspring)

4. Business (Eminem)

5. Bloed, zweet en tranen (André Hazes)

6. She Works hard for the money (Donna Summer)

7. This f**king job (Drive by Truckers)

8. Working Day and Night (The Jacksons)

9. Back in Business (AC/DC)

10. I go to work (Kool Moe Dee)

11. Blue Monday (New Order)



12. Money (Pink Floyd)

13. 9 to 5 (Dolly Parton)



14. Work (Rihanna & Drake)



15. The Lazy Song (Bruno Mars)

16. Ga werken, lul (Heideroosjes)

17. Ik heb geen zin om op te staan (Het)