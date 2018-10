Geen Britse massaclaim tegen Google wegens omzeilen privacy-instellingen

Het Britse hooggerechtshof heeft besloten dat de leden van de groep Google You Owe Us geen gezamenlijk belang hebben en heeft een streep door de zaak gezet.



Google You Owe Us eiste 3,2 miljard pond, ruim 3,6 miljard euro, van de zoekgigant omdat die van juni 2011 tot en met februari 2012 de privacy-instellingen van de iPhone passeerde.



Op die manier kreeg het bedrijf persoonlijke informatie van gebruikers in handen. Ruim vier miljoen mensen hebben zich bij de claimorganisatie aangesloten.