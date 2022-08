Geen drinkwater gebruiken voor koeltorens bespaart net zoveel als 33 miljoen mensen verbruiken

Brussel rekent op flinke stijging inflatie Nederland: 9,4 procent

De gemiddelde inflatie in Nederland komt dit jaar uit op 9,4 procent, verwacht de Europese Commissie. In mei raamde Brussel het inflatiepercentage nog op 7,4 procent. Het percentage is ook hoger dan het verwachte gemiddelde voor de negentien eurolanden van 7,6 procent. Dat schatte ze twee maanden geleden nog op 6,1 procent.

14 juli