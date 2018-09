Geldgebrek: België heeft een nijpend tekort aan 'rosse centen'

In juli waarschuwde de Federale Overheidsdienst Financiën al voor een nakend gebrek aan de munten. Waar in Nederland het gebruik van de roodkoperen 1 en 2 eurocenten al jaren geleden is gestaakt, rekent de Belg nog wel op de cent nauwkeurig af. Dat wordt allengs lastiger naarmate meer muntjes in portemonnees en spaarvarkens blijven zitten. Vooral voor winkeliers vormt dat een ernstig probleem. Grootgrutter Carrefour verzocht supermarktklanten om te betalen met 'rosse centen'. ,,Wij kunnen ze goed gebruiken'', las het op affiches. Nu is het zover. Ook kleinere winkeliers zitten zonder wisselgeld. De Belgische schatkist mag geen eurocenten meer produceren, en dus kan Financiën ze amper meer verdelen. Van de ruim 1,6 miljard muntjes die de afgelopen jaren werd geslagen, wordt nauwelijks iets gebruikt.

'Niet onze schuld'

De FOD bevestigt het nijpende gebrek aan de muntjes met de laagste denominatie. ,,Er is een tekort'', zegt Francis Adyns van de FOD. ,,Maar dat is niet onze schuld. De Europese Centrale Bank gaat ervan uit dat er voldoende zijn en verbiedt ons voorlopig om nieuwe munten te slaan.'' België moet dringend op zoek naar miljoenen verborgen centen. De spaarpotten moeten leeg.



Een landelijke campagne moet de eurocenten weer in omloop krijgen. Adyns: ,,We zijn aan het brainstormen''. Financiën denkt daarbij aan een inzamelingsactie bij alle banken, maar heel concreet zijn die plannen nog niet. Het inwisselen van de 1 en 2 eurocenten is momenteel alleen gratis bij de Nationale Bank, met een limiet van vijf kilo per dag. Andere banken berekenen kosten en zouden tot gratis inname moeten worden verplicht.



Ook wordt door Economieminister Kris Peeters gewerkt aan een wet die het winkeliers verplicht hun prijzen, zoals in Nederland, bij contante betalingen naar beneden of naar boven af te ronden. Bij totaalbedragen die eindigen op 99 cent ontvangt de klant dan niet langer wisselgeld. Als die verplichte afronding zijn beslag krijgt, is het tekort aan eurocenten snel opgelost. De wet kan echter op zijn vroegst begin 2019 van kracht worden.