‘Gewone burger’ toegelaten tot klimaatzaak Shell, strijdt tegen hogere prijs aan de pomp

Het Gerechtshof in Den Haag laat een derde partij toe in het hoger beroep van de klimaatzaak tussen Shell en Milieudefensie. Het gaat om de Stichting Milieu en Mens die bezorgd is over de stijgende energiekosten als gevolg van het eerste vonnis tegen Shell.

Het Gerechtshof maakte de toelating van de Stichting M&M dinsdag bekend. Een verzoek van een andere partij om ook toegelaten te worden tot de rechtszaak, de stichting Clintel, is afgewezen. Oliebedrijf Shell gaat in hoger beroep tegen het vonnis van vorig jaar, waarin ze werd veroordeeld tot inperking van haar CO2-uitstoot voor 2030 met 45 procent ten opzichte van 2019.

Armoede

,,Wij vinden dat energieprijzen betaalbaar moeten blijven”, zegt voorzitter Frans van der Werf van Milieu & Mens. ,,Het vonnis van de rechter is schadelijk omdat de plicht voor Shell om nog sneller haar CO2-uitstoot te beperken de prijzen van allerlei goederen zal doen verhogen. Niet alleen van brandstof, ook van voedsel. En er leven in Nederland al 1 miljoen mensen in armoede.”

Volledig scherm Medestanders van Milieudefensie demonstreerden eerder op de stoep van Shell om te vragen meer te doen tegen klimaatverandering. © Arie Kievit

Het Gerechtshof vindt dat Milieu & Mens voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat zij een eigen achterban vertegenwoordigt en daarom een belang heeft bij de zaak. Eerder stelde M&M dat de rechter in zijn vonnis 'de gewone burger’ is vergeten. De stichting zal zich voegen in het hoger beroep aan de kant van Shell, waarvoor in juni een regiezitting plaats vindt. Van der Werf: ,,Ook wij willen dat het vonnis van de rechtbank van tafel gaat.”

Milieudefensie is teleurgesteld over het besluit van de rechtbank. De klimaatcrisis wacht niet en deze voeging leidt nu al tot vertraging van het proces, meent de milieuorganisatie. Nine de Pater, campagneleider Klimaatzaak: ,,De rechter heeft enkel besloten dat M&M mee mag doen en nog geen woord gerept over de inhoud. Wij zien het Hoger Beroep nog steeds met veel vertrouwen tegemoet.”

De stichting Clintel had bij het Gerechtshof eveneens gevorderd om te worden toegelaten. Volgens Clintel staat het rechterlijke vonnis vol wetenschappelijke missers. Zowel Shell als Milieudefensie gaven echter aan geen zin te hebben om de zaak uit te breiden tot een wetenschappelijk debat. De rechtbank oordeelt nu dat Clintel niet duidelijk genoeg heeft gemaakt waarom zij moet worden toegelaten als derde partij.

Klimaat-chantage

Milieu & Mens vindt het zorgelijk dat procederende milieuorganisaties via de rechter de klimaatkoers van overheden en bedrijven kunnen bepalen. ,,Het hart van de democratie wordt geraakt”, zegt Van der Werf. ,,Dit is aan het bestuur, en aan kiezers, niet aan een groep activisten.” Dat Milieudefensie met het Shell-vonnis in de hand ook andere Nederlandse bedrijven benadert om hen te dwingen tot CO2-reducties, noemt de Van der Werf ‘klimaat-chantage’.