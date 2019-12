Giftig gas in dozen uit China: ‘Laat je bestelling maar een dagje staan...’

Van elke tien containers die de havens van Rotterdam en Amsterdam bereiken bevat er minstens één te hoge concentraties giftige gassen, stellen Gasmeetstation en EWS Group, de grootste bedrijven in het meten en ontgassen van scheepsladingen. Jaarlijks gaat het om vele honderdduizenden ‘foute’ containers: de eerste helft van dit jaar alleen arriveerden er in Rotterdam al 7,5 miljoen zeecontainers.



Aanleiding voor de waarschuwing is het drama rond binnenvaartechtpaar De Waardt, dat twee weken terug door een met fosfine (rattengif) behandelde lading veevoer op de intensive care van het UMC belandde.



Volgens gerenommeerde meetbedrijven gaat het echter veel vaker mis. Enerzijds zijn er de containers met oa graan, mais en rijst die bewust met gas worden behandeld om ongedierte te doden. De grootste categorie vormt echter producten die zélf giftige gassen uitwasemen. ,,Dat zijn de echte sluipmoordenaars,” vertelt Joren Nieuwenhuizen, directeur/eigenaar van EWS Group en tevens voorzitter van de Stichting Kennis en Advies Gasmeting en Ontgassing (KAGO). Het gaat om schoenen, maar ook witgoed, elektronica en allerlei prullaria op basis van plastic, pvc, hout, kunststof zoals bijvoorbeeld kersthuisjes en verpakkingsmaterialen.