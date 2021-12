Gratis gehaktballen en baangarantie voor vrachtwagenchauffeurs: ‘Dikke spierballen heb je echt niet nodig’

Gratis broodjes gehakt, koekjes, mandarijnen en sleutelhangers moesten de open dag aan de Impact in Duiven tot een succes maken, maar storm liep het niet.



Ergens wel logisch, want het beroep vrachtwagenchauffeur heeft geen best imago. Zeer tot leed van Willeke van Elferen, intercedent oftewel arbeidsbemiddelaar bij A12 Personeelsdiensten.



,,Het beeld dat je zes dagen in de week van huis bent en een eenzaam bestaan leidt is niet reëel. Je kunt prima dagritten maken binnen een straal van pakweg 250 kilometer. Dan ben je aan het einde van de dag gewoon weer thuis.”