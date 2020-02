Gratis voetbalplaatjes Albert Heijn nu voor paar euro te koop op Marktplaats

De afgelopen dagen werd gemiddeld 3500 keer per dag het woordje ‘voetbalplaatjes’ ingetypt. ,,Hoe schaarser of populairder het product, hoe geliefder het meestal wordt”, weet Jan Willem te Gussinklo van Marktplaats. Wat mensen daadwerkelijk voor een voetbalplaatje betalen, kan hij niet zeggen. Die informatie houdt de site niet bij.

Dat een spaaractie een tweede leven op Marktplaats krijgt, is overigens niet voor het eerst. Dat gold ook voor de actie met de Winterdorp-mini’s, de bestekset van AH en de miniatuurauto van Max Verstappen van Jumbo. ,,Nederlanders zijn echte verzamelaars. Als zij beginnen met het verzamelen van actieproducten of het aanleggen van een collectie, dan willen ze deze zo snel mogelijk compleet hebben’’, reageert Te Gussinklo.

Leeuwinnen

Dat sommige mensen nu nog naarstig op zoek zijn naar dat ene plaatje, merken ze ook bij Albert Heijn, waar regelmatig vragen of verzoeken binnenkomen. Daarover zegt woordvoerder Ronald van Aart: ,,We hebben geen nabestelservice. Als het voetbalplaatje er niet is, dan is het er niet.” Op sociale media verwijst de supermarktketen zoekende klanten door naar Marktplaats en Facebook.

De supermarktketen juicht het initiatief van onderling ruilen toe maar dat er geld mee wordt verdiend, daar is het minder gelukkig mee. ,,Het is natuurlijk ieders goed recht om geld te vragen maar je kunt je afvragen of mensen hier echt geld voor moeten willen neertellen. Er zijn overigens ook mooie initiatieven van mensen die de opbrengst schenken aan een goed doel als Kika of het Sophia kinderziekenhuis in Rotterdam.”