Griekenland op eigen benen met steun in de rug

Prominente ministers als de Duitser Olaf Scholz en diens Franse collega Bruno Le Maire dachten gistermiddag het Griekse varkentje in hooguit enkele uren wel even te wassen, maar dat was een forse misrekening. Tegelijkertijd was een mislukking of nieuw uitstel simpelweg geen optie. Dat was een slag in het gezicht van de Grieken geweest, en een blamage voor de eurogroep als geheel, die eerder op de dag met een lunch op château Senningen in Luxemburg net haar 20ste verjaardag had gevierd. Het had de Grieken ook meteen alweer te veel vertrouwen op de markten gekost. ,,Het heeft tijd gekost, maar dit is een goed akkoord, solide en geloofwaardig", aldus Le Maire kort na afloop.



De herwonnen Griekse zelfstandigheid is niet enkel voor het land een mijlpaal, ze markeert ook het einde van de crisis voor heel Europa, aldus Eurocommissaris van Economische Zaken Pierre Moscovici, nog huiverend bij de gedachte aan de vele momenten dat Griekenland en de hele eurozone langs het randje van de afgrond gingen. De Europese munt die in haar beste dagen de dollar uitdaagde, bleek in die donkere crisisjaren opeens zomaar kapot te kunnen. Met drie steunprogramma’s van samen meer dan 270 miljard, waarvan ruim 240 van de eurolanden, wisten Brussel, de ECB en het IMF dat te voorkomen.