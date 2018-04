Griepgolf na 19 weken bijna het land uit, kosten 1,3 miljard

Dat is fors hoger dan de 550 miljoen euro die in 2016/ 2017 werd uitgegeven. Uit de analyse van Acture blijkt verder dat mannen tijdens de griepgolf gemiddeld vaker snotterend thuis zaten. Vrouwen zouden 84 procent meer hebben verzuimd dan normaal door griep, mannen 116 procent.

Acture kwam op het bedrag van 1,3 miljard euro door te rekenen met 261 werkdagen per jaar, een gemiddeld jaarinkomen van 30.000 euro, een landelijke loonsom van 206 miljard en de loonsom van klanten van Acture van 2016 en 2017.

,,Het is te hopen dat de griepgolf nu snel overgaat. We zien in de cijfers dat de wintermaanden echt flink hebben huisgehouden, maar dat er op dit moment nog steeds relatief veel zieken zijn", reageert Leo Bil, directeur sociale zekerheid van Acture.