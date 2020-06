Groep schuldeisers vraagt faillissement moederbedrijf Hema aan

Het FD meldt op basis van documenten en anonieme bronnen dat het gaat om een groep professionele beleggers, die 54 miljoen euro aan Hema’s moederbedrijf hebben geleend. Deze lening had vorige week maandag afgelost moeten worden, maar dit is niet gebeurd. Zij hebben daarom eind vorige week het faillissement van Hema’s moederonderneming aangevraagd. Ook hebben zij beslag laten leggen op de aandelen van drie Hema-bv’s, waaronder het warenhuis zelf. Volgens de zakenkrant kan een snelle verkoop van Hema hierdoor worden verstoord.

Eerder deze maand werd bekend dat Hema in handen komt van schuldeisers in ruil voor het verlagen van de schuld. Daardoor verloor miljardair Marcel Boekhoorn de zeggenschap bij de warenhuisketen. Volgens het FD valt een deel van de schuldeisers echter buiten de boot en willen ze veel ruimere financiële compensatie of eventueel aandelen Hema. Ook zouden ze vinden dat de nieuwe eigenaren van Hema onvoldoende oog hebben voor hun belangen. Met de faillissementsaanvraag en de beslaglegging hopen deze “opstandige” schuldeisers hun positie te verbeteren, aldus het FD.

Samenwerking

Hema liet vandaag weten dat het zijn samenwerking met de Franse supermarktketen Casino gaat uitbreiden. Dit jaar nog moeten er veertig Hema-shop-in-shops komen in Géant-hypermarkten en Casino-supermarkten. Bij die winkels moet een deel van het non-foodassortiment van de Nederlandse warenhuisketen in de schappen komen te liggen.

Hema is sinds 2009 actief in Frankrijk waar het bedrijf inmiddels 76 winkels heeft. Sinds vorig najaar liggen Hema-producten ook in 66 filialen van Franprix-supermarkten in de regio Parijs. Franprix behoort ook tot de Casino-familie.