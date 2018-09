Grote Britse aandeelhouder is tegen verhuizing van Unilever

Volgens de vermogensbeheertak van verzekeraar Aviva kan de verhuizing ertoe leiden dat er geforceerd aandelen verkocht moeten worden. Dat zei hoofd aandeleninvesteringen David Cumming van Aviva Investors tegen zakenkrant Financial Times. Cumming stelt dat Unilever dan niet een Brits bedrijf zal zijn. Op 26 oktober houdt Unilever een vergadering voor Britse aandeelhouders om te stemmen. Daarbij moet minstens 75 procent vóór stemmen. Een dag eerder is er een vergadering voor Nederlandse aandeelhouders, waar minstens 50 procent moet instemmen.

Versimpeling

Unilever kondigde vorige week de details aan van zijn versimpeling van de aandeelhoudersstructuur. Daarbij wordt één nieuw aandeel uitgeven voor elk aandeel Unilever PLC en elk aandeel Unilever NV. Het nieuwe aandeel Unilever zal noteringen krijgen op de beurzen in Amsterdam, Londen en New York. Op maandag 24 december zou de handel in het nieuwe aandeel Unilever moeten beginnen. Het concern komt overigens te vervallen uit de hoofdindex FTSE 100 van de beurs in Londen, zo maakte beursuitbater FTSE Russell al bekend.

Geen rechtvaardiging

Aviva bezit circa 1,4 procent van de Britse aandelen Unilever. Daarmee is het de op acht na grootste houder van Britse aandelen. Cumming stelt dat de verhuizing geen waarde voor hen toevoegt en dat een grote onderneming uit de beursindex komt te vervallen.



,,We zien geen enkele rechtvaardiging voor de stap.'' Cumming roept andere institutionele beleggers op om ook tegen de verhuizing te stemmen. Door het wegvallen van Unilever uit de FTSE 100 zullen indexvolgers het aandeel moeten verkopen.



Ook andere grote aandeelhouders van Unilever laten zich kritisch uit over de verhuisplannen. Zo stelde Nick Train, medeoprichter van aandeelhouder Lindsell Train, ook dat de stap tot geforceerde verkopen kan leiden en Britse aandeelhouders met extra belastingrisico's in Nederland opzadelt. Lindsell Train had in juli 2,5 procent van de aandelen Unilever.