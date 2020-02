Hallo Hema! Eerste Jumbo's verkopen sokken en pannen van de Hema

Jumbo Foodmarkten in Breda en Tilburg zijn de eerste supermarkten waar je Hema-artikelen kunt kopen. Het schap met onder meer kookspullen, panty's, sokken, theedoeken en glazen is vanochtend in Breda feestelijk geopend door Jumbo-topman Frits van Eerd en Hema-ceo Tjeerd Jegen.

Het is de bedoeling dat het assortiment in anderhalf jaar tijd in alle 670 Jumbo-supermarkten in Nederland en België wordt verkocht. Vanaf de zomer zijn de Hema-artikelen ook verkrijgbaar op jumbo.com. De introductie van het Hema-schap is de eerste stap in de samenwerking tussen de bedrijven.

Jumbo zal de komende jaren op zeventien locaties in grote steden in Nederland en België huurcontracten overnemen van het warenhuis. Hema is van plan om in die gebieden weer vestigingen te openen met een nieuwe formule en verwacht door die stap geen banenverlies. De Brabantse supermarktketen denkt juist meer werkgelegenheid te verschaffen. Jumbo betaalt een bedrag aan Hema voor de overname van de winkels.

Schuld

Het initiatief past in de ambitie van Jumbo om de grootste van Nederland te worden en in de strategie van Hema om zichzelf te profileren als merk in plaats van alleen als fysieke winkel. Hema kan daarmee een ruime schuld verminderen. Het bedrijf zit al jaren in zwaar weer. De vorige eigenaar, het Britse Lion Capital, stopte Hema vol met 750 miljoen euro aan schulden. Er werd jarenlang verlies gedraaid.

Jumbo-topman Van Eerd: ,,Vandaag zeggen we vol trots: hallo Hema! Het assortiment past in onze strategie om ervoor te zorgen dat klanten voor werkelijk al hun dagelijkse boodschappen bij ons terecht kunnen.’’ Hema-ceo Jegen gaf aan dat de samenwerking past in de strategie om zijn bedrijf uit te laten groeien naar een wereldwijd merk.

Albert Heijn