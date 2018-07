Heb je een iPhone of iPad? Dan ben je waarschijnlijk rijk

Het eigendom van een iPhone garandeert in zeven van de tien gevallen dat de bezitter een hoog inkomen en goede opleiding geniet, het bezit van een iPad doet dat in ruim twee derde (67 procent) van de gevallen. Consumenten met een Samsung-televisie of HP-printer in huis genieten in 58 procent van de tijd een hoog salaris. Het online shoppen vormt ook een belangrijke aanwijzing (67,4 procent) voor rijkdom. Het onderzoek is verricht door onderzoekers van de universiteit van Chicago en op Amerika gericht. Nu Apple met zijn producten overal op het hoge marktsegment mikt, zal de uitkomst voor Nederland niet heel anders zijn.

Afwasmachine

De resultaten tonen eveneens de verandering in productkeuze en merken aan. Zo was in 1992 het bezit van een afwasmachine nog de belangrijkste indicator van rijkdom. In ruim 71 procent van de gevallen betekende dat een hoog inkomen.



In 2004 was dat de aanschaf van een nieuwe auto, het hebben van een airbag in de auto. Ook het bezit van een personal computer was toen een aanwijzing voor een goed inkomen.