Heijmans doet het goed op positieve beurs

blik op de beursDe Amsterdamse aandelenbeurs trekt vandaag verder aan. Ook de andere Europese beursgraadmeters staan stevig in het groen. Beleggers trekken zich op aan de positieve stemming in Azië en kijken uit naar het rentebesluit van de Amerikaanse Federal Reserve (Fed). Op het Damrak valt de handelsupdate van Heijmans in goede aarde.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,5 procent in de plus op 556,08 punten. De MidKap won 0,7 procent tot 853,38 punten. De beurzen in Parijs en Londen stegen tot 0,4 procent. In Frankfurt, waar beleggers terugkeerden na een vrije dag, klom de DAX 1,1 procent.

Grootste stijger in de AEX was biotechnologiebedrijf Galapagos met een winst van 3 procent. Wolters Kluwer behoorde tot de schaarse dalers met een verlies van 0,1 procent. De informatieleverancier realiseerde in de eerste negen maanden van het jaar een autonome omzetgroei van 3 procent en handhaafde de verwachtingen.

MidKap

In de MidKap gingen bodemonderzoeker Fugro en roestvrijstaalmaker Aperam aan kop met plussen van meer dan 2 procent. Grootste daler was voedingsbedrijf Wessanen met een min van 0,2 procent.

ASMI klom 0,7 procent. De toeleverancier aan de chipindustrie boekte meer winst en omzet in het derde kwartaal. De winstmarges stonden wel onder druk door nieuwe producten die het bedrijf introduceerde.

Heijmans herstelt

Bij de kleinere bedrijven won Heijmans ruim 7 procent. Bij het bouwbedrijf heeft het herstel in de afgelopen maanden doorgezet. Heijmans had eerder veel last van probleemprojecten, maar ligt nu naar eigen zeggen weer ,,op koers naar structureel herstel''.

In Frankfurt zakte Deutsche Telekom 2,8 procent. Beleggers verwerkten het nieuws dat de fusiegesprekken tussen de Amerikaanse telecommaatschappij Sprint en branchegenoot T-Mobile USA zouden worden stopgezet. T-Mobile USA is een dochteronderneming van Deutsche Telekom.

Dalende Britten

In Londen kelderde Next bijna 8 procent. De resultaten van de Britse retailer bleven ver achter bij de verwachtingen van beleggers en analisten. De Britse bank Standard Chartered, die ook met cijfers kwam, daalde bijna 3 procent.

De euro bleef vrijwel ongewijzigd op 1,1640 dollar. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,3 procent meer op 55,09 dollar. Brentolie werd 1,1 procent duurder op 61,58 dollar per vat.