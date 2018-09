Heineken schrapt tientallen banen voor reorganisatie

Alles voor het imago: Samsung lanceert in november de flip phone 2.0

15:43 De klassieke variant speelde in 2015 al een kleine rol in Adele's videoclip voor het nummer Hello, en er werd begin dit jaar eentje gezien in de hand van Kim Kardashian. Maar de 'flip phone', die rond 2000 furore maakte, is pas écht terug nu Samsung in november een splinternieuw ontwerp lanceert.