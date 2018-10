Helene, Jan en Jan zijn een geoliede machine, in werk, liefde en seks

Helene: ,,Jan Tromp en ik zijn getrouwd.”



Jan T: ,,Sinds 2014.”



Jan K: ,,Sinds maart 2017 wonen we met zijn drieën. Ik heb Helene en Jan ontmoet via de polyamorie-Facebookpagina.”



Jan T: ,,We zochten iemand die onze polyamoriedatingwebsite in orde kon maken. We stonden open voor iemand erbij.”



Helene: ,,We staan nuchter en zonder jaloezie in het leven.”



Jan T: ,,Ik heb ook een relatie met een andere vrouw. We houden gewoon van mensen.”



Jan K: ,,Het huis met zijn drieën kopen had nogal wat voeten in de aarde. Daarom moest ik het kopen.”



Jan T: ,,De banken wilden niet met Helene en mij in zee omdat wij een prostitutievergunning hebben.”



Helene: ,,Een vergunning voor sekswerk.”



Jan T: ,,Klopt. Bij sommige banken mogen mensen met een sekswerkvergunning niet eens een rekening openen. Andere banken accepteerden de polyamoreuze relatievorm niet. Vandaar dat Jan Keijzer het huis kocht.”