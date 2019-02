Hema gaat op de duurzame toer

plastic in de banIn 2020 is er geen plastic rietje of wattenstaafje meer te vinden in de schappen van de Hema. En dit is nog maar een eerste stap, belooft de eindverantwoordelijke voor de hele verduurzamingsoperatie bij de winkelketen, Eva Ronhaar.

Hema is bekend van de tompouces, de rookworsten én het logo met de witte letters en het rode vierkanten vlak dat aan de gevel in heel veel winkelstraten in Nederland hangt. Nog even en dat rood kan maar beter worden vervangen door de kleur groen; het winkelbedrijf wil namelijk versneld vergroenen.

Als eerste stap doet het alle plastic wegwerpproducten waarvoor een duurzaam alternatief bestaat, in de ban. Uiterlijk 2020 zijn die vervangen. ,,Het gaat ons niet alleen om de kwaliteit, een mooi design of een goede prijs, maar ook of iets duurzaam is’’, reageert Ronhaar, bij het warenhuis verantwoordelijk voor de duurzame koers.

Waarom heeft Hema nu deze koers ingeslagen?

De hoeveelheid schadelijk plastic zwerfvuil in het milieu wordt steeds groter en schadelijker. We willen onze verantwoordelijkheid nemen en voorkomen dat onze spullen daar belanden.

Hoe nieuw is deze groene koers eigenlijk?

Achter de schermen zijn we hier al een tijdje mee bezig. We hebben er ook al eerder uitspraken over gedaan en acties op genomen. Vandaag maken we officieel bekend dat we plastic volledig gaan uitbannen.

Welke plastic producten gaan dan zoal in de ban?

Denk aan de plastic bekers of de plastic rietjes die je krijgt bij een smoothie bij de take away. Of de plastic roerstaafjes, de wattenstaafjes en de plastic confetti. We gaan die spullen niet vernietigen maar kopen ze niet langer in of laten ze niet bijmaken. Vanaf dit najaar vind je alleen nog papieren en metalen rietjes. En de kartonnen wattenstaafjes zijn nu al beschikbaar in sommige winkels en zullen langzaam worden uitgebreid.

Tekst loopt door onder de foto

Volledig scherm Eva Ronhaar. © RV

En gaat Hema hier nu het verschil mee maken?

Deze verandering maakt onderdeel uit van een brede strategie. We gaan eerst aan de slag met wegwerpplastic, daarna volgen de voorverpakte verpakkingen en vervolgens nemen we het hele assortiment op de schop. Onze volgende doelstelling is de totale verpakkingen verminderen met 25 procent in 2025 en 100 procent gerecycled of bioplastic in 2025.

Is dit niet gewoon dé manier voor Hema om zich te onderscheiden van een Action of Blokker?

We zijn niet bezig met onze concurrenten. We doen dit omdat we intrinsiek gedreven zijn. We zien duurzaamheid als randvoorwaarde voor de toekomst. Dit is voor ons hét pad om te gaan.

Is die duurzame koers makkelijker nu Hema in handen is van Marcel Boekhoorn? Geeft hij meer ruimte voor duurzame initiatieven dan jullie vorige eigenaren, Lion Capital?

We hadden deze plannen al toen we in handen waren van Lion Capital. In die zin is er niets veranderd. We hebben de plannen aan hem voorgelegd en hij is er net zo enthousiast over.

Zijn jullie op het gebied van verduurzaming verder dan veel van jullie concurrenten?

Ik denk dat we hierin vooroplopen. We onderzoeken bijvoorbeeld samen met andere partijen, zoals overheden, andere retailers en kennisinstituten welke stappen we kunnen zetten om plastic helemaal uit de wereld te krijgen. Daarin hopen we andere retailers enthousiast te krijgen en mee te krijgen.

En hoe gaat het met het enthousiasmeren van klanten?

We zien dat consumenten in toenemende mate duurzaamheid laten meewegen in hun aankoopbeslissingen. Ons streven is om spullen voor iedereen beschikbaar te stellen en we willen graag laten zien dat duurzaamheid betaalbaar kan zijn voor iedereen. We hopen bovendien onze klanten aan te moedigen om hun steentje bij te dragen aan de verduurzaming. Zo krijgen ze sinds een paar weken korting van 25 cent wanneer ze hun eigen beker of een herbruikbare beker van de Hema meenemen naar de take away.

En hoe loopt dat initiatief?

Het is nog maar drie weken geleden gestart dus het is te pril om daar wat over te zeggen.

De Hema kondigt dit nu groots aan, maar Europese wet- en regelgeving dwingt uiteindelijk alle winkelketens deze kant op te gaan..

Zeker, er is allerlei wet- en regelgeving op komst, maar wij willen een extra stap zetten. Om je een voorbeeld te geven: een dop op een waterfles zit nu nog los maar die moet straks vastzitten aan de fles om te voorkomen dat die als zwerfvuil in het milieu belandt. Wij zijn nu al iets bezig daar iets slims op te bedenken. We willen niet afwachten tot de overheid maatregelen oplegt.

Volledig scherm Zakenman Marcel Boekhoorn nam vorig jaar de warenhuisketen over van Lion Capital. © ANP