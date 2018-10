Hema: miljardair Marcel Boekhoorn neemt ons over

updateOndernemer Marcel Boekhoorn neemt Hema over via een investeringsmaatschappij, zo laat het winkelbedrijf via een persbericht weten.

Boekhoorns investeringsmaatschappij Ramphastos Investments koopt de warenhuisketen van Lion Capital, dat al langer op zoek was naar een koper. Een overnamebedrag is niet bekendgemaakt.



Hema laat weten dat het zich onder de vleugels van de nieuwe eigenaar de komende jaren volledig kan richten op investeren in de thuismarkt, online groei, internationale expansie en verbetering van de winstgevendheid. Ook zouden met franchisenemers van Hema nieuwe afspraken zijn gemaakt.

Hema lijkt echter voor zijn beurt gesproken te hebben: in een reactie tegen Quote ontkent Boekhoorn dat de overname rond is. ,,De deal is nog helemaal niet rond, we zijn nog vol in onderhandeling", brieste hij aan de telefoon.

In het door Hema uitgebrachte persbericht wordt Boekhoorn wel al aangehaald: ,,Het is een iconisch merk met geweldige internationale kansen, maar ook in Nederland zijn er genoeg mogelijkheden om te groeien. De overname past in mijn ambitie om bedrijven te laten groeien. Samen met Hema-team en haar franchisenemers wil ik van Hema een wereldmerk maken."

Etalage

De winkelketen staat al langere tijd in de etalage. Vorig jaar september kondigde topman Tjeerd Jegen aan de mogelijkheden voor verkoop te onderzoeken.

Sinds die tijd zijn er diverse kopers in beeld geweest, zoals de Belgische investeerder Core Equity, het Britse Clayton Dubilier & Rice en een consortium van Gilde en Alpinvest.

In juni haakte de Belgische investeerder Core Equity Holdings nog af bij een overname van de winkelketen voor 1 miljard euro. De overnamegesprekken met de Belgen (en andere kandidaten) liepen stuk op ‘oude’ afspraken met franchisenemers, naar wie een aanzienlijk deel van de winst uit onlineverkopen gaat. Met het akkoord dat nu op tafel ligt, zouden alle rechtszaken van de baan zijn.

De afgelopen jaren heeft het concern flink ingezet op modernisering van de winkels, de uitbreiding in het buitenland en het vergroten van de onlineverkopen. Om dat te realiseren is beetje bij beetje het Nederlandse karakter losgelaten en is Hema getransformeerd tot een internationale keten.

Die transformatie werkt aardig: Fransen en Spanjaarden zien Hema als hip. De winkels draaien daar zelfs beter dan hier in Nederland. Begin dit jaar zette Hema koers naar het Midden-Oosten. De afgelopen twee kwartalen schreef het concern slechtere cijfers. In de zomer noteerde het een zeldzame omzetdaling, al kwam dat naar eigen zeggen door de zomerhitte.

Retaildeskundige Paul Moers denkt dat Boekhoorn een ‘verdomd goed plan’ moet hebben om Hema weer rendabel te maken. Wat hem betreft kampt de winkelketen met een aantal serieuze problemen: de ruzie met franchisers, (te) dure producten, een gebrek aan vernieuwing, te veel spreiding van winkels in het buitenland. ,,De retailwereld is genadelozer dan ooit. Om te overleven heeft het bedrijf nieuw elan nodig.”

Panda's

De Gelderse ondernemer Marcel Boekhoorn is een van de rijkste mensen van Nederland. De ondernemer staat erom bekend om in te stappen in onbekende of onrendabele bedrijven, ze beter maken en vervolgens door te verkopen.

Zijn fortuin vergaarde hij met de verkoop van telecombedrijf Telfort, dat hij in 2004 voor 80 miljoen euro had gekocht. Sinds die verkoop is Boekhoorn vooral in het nieuws gekomen met zijn amoureuze veroveringen (even met Tatjana Simic en met de 26 jaar jongere zangeres Hind), en met enigszins curieuze investeringen.