Hema opent eerste winkels in Mexico

Mexico-Stad

Eind vorig jaar begon het winkelbedrijf met de verkoop van huishoudelijke spullen in de VS, via de webshop van Walmart. De bedoeling is dat er fysieke winkels volgen in Canada. Het oer-Hollandse winkelbedrijf heeft nu al ruim 750 winkels en is actief in 12 landen. Ook in Europa is er groei; zo opende Hema winkels in Duitsland en Oostenrijk.