Hema weer in Hollandse handen

VIDEONa zeven jaar leuren heeft Hema eindelijk een nieuwe eigenaar. De koper is de Nederlander Marcel Boekhoorn, bekend van de panda’s en rijk geworden met telecombedrijf Telfort. ,,We gaan Hema laten floreren als nooit tevoren.”

Eerder op de dag leek die deal helemaal niet zo zeker; vlak nadat Hema het bericht over de overname de wereld in had geslingerd, ontkende de nieuwe eigenaar dat die deal rond was. ,,We zijn nog vol in onderhandeling”, reageerde Boekhoorn aan de telefoon.

De angst moet eigenaar Lion Capital toch even om het hart zijn geslagen. Het bedrijf zette Hema in 2011 in de etalage, maar verschillende keren liepen de overnamegesprekken stuk. Potentiële kopers knapten af op de vraagprijs. In juni zag de Belgische investeerder Core Equity nog van de overname af. De belangrijkste reden: gedoe rondom ‘oude’ afspraken met franchisenemers, naar wie een aanzienlijk deel van de winst uit onlineverkopen gaat.

Strijd

De strijdbijl met de franchisers is begraven dankzij de deal met Boekhoorn. Alle rechtszaken zijn van tafel, zei voorzitter Paul Loeff namens de meer dan 250 zelfstandige Hema-winkels. Volgens Loeff zijn er nieuwe afspraken gemaakt over e-commerce, maar hij gaf geen details. Onlangs dreigde Hema nog de contracten met de dwarsliggende franchisers niet te verlengen. In Nederland zijn 250 van de 541 Hema’s in handen van franchisers.

Loeff was vol lof over Boekhoorn. ,,Marcel Boekhoorn is een echte Nederlandse ondernemer. Dat spreekt ons ondernemers enorm aan en het past ook perfect bij dit Nederlandse bedrijf. Marcel erkent de cruciale rol van de franchisenemers als een van de pijlers onder het Hema-merk. Dat geeft ons het volste vertrouwen dat we met Hema een geweldige toekomst tegemoetgaan!”

Gezondheid

De Gelderse ondernemer, een van de rijkste mensen van Nederland, verklapte al langer een oogje te hebben op Hema. Hij bracht voor de overname van Lion Capital een bod uit, maar dat werd te laag bevonden. Nadat het bedrijf in handen kwam van de durfinvesteerder is het volgens Boekhoorn volgehangen met schulden, met als gevolg dat het nu een last van 750 miljoen euro met zich mee torst en daardoor financieel kwakkelt.

Dat is dan ook een van de dingen waar Boekhoorn mee aan de slag zal gaan: het financieel gezond maken van het bedrijf. ,,Inmiddels is al 100 miljoen euro aan schuld van de balans gehaald en moet ook de resterende schuld omlaag”, zei hij in een korte toelichting. Boekhoorn heeft al 40 miljoen in Hema gestoken om het bedrijf wat lucht te geven.

Verder beloofde de nieuwe eigenaar alle winkels in een modern jasje te steken. Ook zal er flink geïnvesteerd gaan worden in een hightech distributiecentrum en is zijn bedoeling om de winkelketen de komende jaren internationaal verder te laten groeien.

Buitenland

Onder de huidige topman, Tjeerd Jegen, is die buitenlandse expansie al flink in gang gezet. Het concern heeft inmiddels winkels in onder andere België, Frankrijk, Duitsland, Spanje en het Verenigd Koninkrijk. Er staan nog verschillende vestigingen op stapel, onder andere drie filialen in het Midden-Oosten. In Abu Dhabi is de eerste vestiging inmiddels geopend.

Alle pogingen van Jegen ten spijt, de afgelopen kwartalen draaide het bedrijf bijzonder slecht; afgelopen zomer noteerde het nog een zeldzame omzetdaling, wat volgens Hema samenhing met de zomerhitte.

De topman gelooft dat met de nieuwe eigenaar betere tijden aanbreken voor Hema. ,,Hiermee krijgen we de kans om in de Champions League van het retaillandschap te spelen.”

Boekhoorn staat erom bekend om in onbekende of onrendabele bedrijven te stappen, ze beter te maken en vervolgens door te verkopen. Maar daar is bij Hema geen sprake van bezwoer hij. ,,We werken niet naar een exit, maar we gaan bouwen aan dit merk. En wat is mooier dan Hema?! Het moet de kans krijgen om te ontplooien en te groeien.”