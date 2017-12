H&M in de penarie: keten miljarden minder waard

Het aandeel H&M zakte na de bekendmaking van de cijfers liefst 15 procent in waarde. Omgerekend werd het bedrijf daarmee in een paar dagen tijd 4 miljard euro minder waard. De H&M-winkels trekken minder klanten, en de online verdiensten van de Zweden blijven achter bij die van concurrenten. Van september tot en met november boekte H&M 4 procent minder omzet dan in dezelfde periode vorig jaar.

Zara

De slechte cijfers van H&M zijn opvallend. Zara, een grote concurrent op de Europese markt, doet het veel beter. Zara-moeder Inditex meldde onlangs nog een groei van meer dan 10 procent over november en begin december. Waar H&M zijn onlinestrategie niet goed van de grond krijgt, breidt Zara op dat gebied juist agressief uit.

Sectoranalist Cedric Rossi zei tegen persbureau Bloomberg dat de toevoerketen van H&M op dit moment niet wendbaar genoeg is om te reageren op 'de abrupte veranderingen in de modewereld'.

Onrust

De onrust is zo groot dat één van de tien belangrijkste investeerders in het bedrijf, Didner & Gerge Faber AB, hintte op het vertrek van topman Karl-Johan Persson. ,,Een nieuw management, dat niet de last draagt van beslissingen in het verleden, zou nodig kunnen zijn."

Persson zelf wil van geen wijken weten. Hij zei vandaag 'absoluut niet blij' te zijn met de resultaten. ,,Het is ver beneden onze verwachtingen. We zijn zeer teleurgesteld in de ontwikkeling van het bedrijf en van het aandeel in de afgelopen paar jaar."

Zijn woorden hadden geen uitwerking op het vertrouwen van beleggers. De koers van het aandeel kwam vandaag nauwelijks in beweging. Dat Persson - die uiteindelijk verantwoordelijk is voor deze resultaten - er desondanks nog zit, is misschien wel te danken aan het feit dat zijn vader Stefan een meerderheidsbelang heeft in het bedrijf.

