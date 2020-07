Het 1,5 meterkantoor dreigt een onwerkbare werkplek te worden

Honderddui­zen­den flexwer­kers zien inkomen fors dalen door coronacri­sis

15 juli Flexwerkers zien hun inkomen fors dalen door de coronacrisis. Zo'n 80 procent van de oproepkrachten in Nederland staat op straat of is flink in uren teruggevallen. En zo'n 30 procent van de uitzendkrachten is tijdens de crisis zijn baan kwijtgeraakt. Dat meldt vakbond FNV op basis van een enquête.