'Het beoordelen van personeel is een losse flodder'

Een jong bedrijf als Facebook heeft geen oude eindejaarsroutine. Hoe beoordelen zij? Simpel: de 23.165 werknemers evalueren elkaar. De managers praten over de beoordeling en gebruiken de collegiale evaluaties. Een apart team bekijkt de beoordeling nog op vooroordelen.



Werknemers worden niet opgedeeld in a'tjes, b'tjes en c'tjes. Facebook beoordeelt de periode, niet de persoon. Deze dataliefhebbers hebben ervaren dat hun slechtst presterende mensen een reële kans maken volgend jaar topscorer te zijn. Ook deelt de manager zijn eigen beoordeling met het team. Willen leren om beter te worden is hier de norm, via systematisch beoordelen. Vernieuwen en verbeteren is basis én toekomst van het bedrijf.