Het blijven aanpassen van de AOW-leeftijd is pensioenpopulisme

E-shoppen binnen EU wordt gemakkelij­ker

30 november Consumenten kunnen vanaf maandag binnen de EU gemakkelijker in buitenlandse webwinkels spullen of diensten kopen. Doordat een nieuwe EU-richtlijn dan van kracht wordt, mogen online-verkopers klanten uit een andere lidstaat of hun creditcard niet meer weigeren of naar een lokale site doorsturen.