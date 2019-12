Het gaat helemaal niet zo slecht in Frankrijk. ‘Maar het lijkt of iedereen staakt’

Ze woont in een vrijstaande woning. Er staan twee auto’s voor de deur. En het hele gezin kon dit jaar op vakantie naar Italië. ,,Ik ben tevreden met mijn leven’’, zegt Aude Bourdel (42). ,,Ik ben misschien niet rijk, maar ik ben zeker ook niet arm!’’



Ze woont met haar partner Benjamin (30) en zoon Ethan (11) in Wimereux, in noord-Frankrijk. ,,Het is een badplaats, we lopen hier zo het strand op!’’ zegt ze lachend. ,,Ik heb weinig te klagen, en al helemaal niet als ik naar mensen om me heen kijk. Er is zoveel armoede.’’