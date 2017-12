Het plezier is terug in de Unox-fabriek

Martin Geurts is zijn enthousiasme nog lang niet verloren. Met grote passen beent de kwieke vijftiger door de Unox-fabriek die al bijna 40 jaar zijn werkplaats is. ,,Je moet boven eens kijken'', zegt de Berghemnaar onderaan een smalle metalen trap. Hij wijst de weg, terwijl hij vertelt over zijn werk als manusje-van- alles in de worstenfabriek. Dat er vanochtend vroeg al zeker vijf vrachtwagens vol vlees zijn gelost. En op welke manier al die kilo's vandaag hun weg door de fabriek zullen vinden. Bovenaan de trap slaat hij een zware deur open en stapt een kleine ruimte binnen. Een paar meter lager zijn de vlijmscherpe messen van een enorme machine te zien. Daarachter klimt een blauwe krat langzaam richting het plafond.



,,Let maar goed op, het geeft nogal een knal", waarschuwt Geurts. Om te laten zien dat het menens is, pakt hij zelf de metalen railing voor hem vast. Een paar tellen later klapt de inhoud van de blauwe krat met een rotgang op de machine. ,,1.200 kilo diepgevroren varkensvlees'', zegt Geurts, terwijl de brokken luidruchtig tegen de zijkant van de installatie klotsen. Dat apparaat is een breker, legt hij uit. Die maalt het vlees tot piepkleine stukjes. ,,Als je thuis een stukje vlees uit de diepvries pakt, is het al keihard. Moet je nagaan hoe hard dit is en hoe machtig die machine moet zijn. Toen ik hier net kwam werken, hingen we alles nog aan rekken om het langzaam te laten ontdooien.''



Met zijn 40 dienstjaren is Geurts allerminst een uitzondering binnen de fabrieksmuren. Het gemiddelde personeelslid is 52 jaar oud, 29 jaar in dienst en komt uit Oss of directe omgeving. Je zou het bijna een familiebedrijf kunnen noemen. Elke werknemer lijkt wel een opa, neef of broer te hebben met een verleden binnen het bedrijf. Juist die lange traditie maakt dat het personeel trotser is dan in een willekeurige andere vleesfabriek.