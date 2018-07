Het wordt almaar drukker op NS-stations

Zorginstel­lin­gen vrijgespro­ken van pg­b-frau­de

10 juli Twee zorginstellingen in Twente en een voormalige instelling in Katwijk zijn vrijgesproken van fraude met persoonsgebonden budgetten (pgb's). Ook zeven leidinggevenden die zich volgens het Openbaar Ministerie (OM) schuldig hadden gemaakt aan oplichting, zijn vrijgesproken door de rechtbank in Almelo. Het OM gaat in hoger beroep.