'Hillen' stelt niets voor

Ik weet, de overheid had beloofd dat wie heeft afgelost, met rust wordt gelaten. Maar beloften worden twaalf jaar later soms bijgesteld als de wereld verandert. Vraag dat maar aan de jongeren die tien jaar langer moeten wachten om te kunnen kopen. Vraag het aan de flexwerker die een vast contract was beloofd. En waar gaat het nou helemaal om: wie een afgelost huis heeft van 300.000 euro en bijbehorend inkomen, gaat over dertig jaar tijd steeds 1 euro en 85 cent meer betalen. In 2050 zal er een kleine groep zijn die zich de belofte van Hillen nog herinnert die 55 euro per maand meer moet betalen. Dat is geen boosmakertje, dat is gewoon fair.