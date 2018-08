Hoe de iconische gele taxi uit New York verdwijnt

De yellow cabs zijn ambassadeurs van de stad, vaak de eerste New Yorker die de toerist leert kennen. Met hun auto’s staan ze op de kaft van elke reisgids en ze hebben een rolletje in elke film of roman over New York. En ze zijn boos, of wanhopig. Meestal allebei. Want hoe belangrijk de karakteristieke gele taxi ook is als symbool van de officieuze hoofdstad van de wereld, hun chauffeurs zitten in grote financiële moeilijkheden.