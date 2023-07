Hoe lieveling van de grachtengordel ten onder ging: woorden waren bij VanMoof groter dan prestaties

Nederland­se economie krimpt wel, maar miniem: ‘Het gaat gewoon heel erg goed’

Positief voor de Nederlandse economie, die beter herstelt dan verwacht. Er is nog wel krimp, maar slechts miniem: 0,3 procent in het eerste kwartaal van dit jaar, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). ,,We moeten erkennen dat het gewoon heel goed gaat met onze economie’’, zegt Marieke Blom, hoofdeconoom van ING.