Hoe Marcel Boekhoorn de slag om de Hema verloor

Blijft de Hema overeind? Die vraag is dit jaar actueler dan ooit. Voor schrijver en journalist Stefan Vermeulen aanleiding zijn in 2018 verschenen boek over het warenhuis deels te herschrijven en aan te vullen met nieuwe hoofdstukken. ,,Hema lijkt gered door Jumbo. Maar het wordt nog spannend.’’

Delen van de macht. Dat is zowel Marcel Boekhoorn als Frits van Eerd (ceo van supermarktketen Jumbo) vreemd. De succesvolle ondernemers zijn gewend de touwtjes zelf in handen te hebben en twee kapiteins op één schip werkt niet. Het was Marcel Boekhoorn die eind deze zomer aan het kortste eind trok en nu niet langer deel uitmaakt van het consortium van Jumbo-familie Van Eerd en investeringsmaatschappij Parcom.



De drie brachten in juli gezamenlijk een bod uit op de Hema, maar Boekhoorn en Van Eerd denken te verschillend over de koers van het bedrijf (Boekhoorn wil van Hema een wereldmerk maken, Van Eerd vindt dat onzin en focust alleen op de Benelux en Frankrijk). En ja, dat ego-dingetje speelt ook een rol. Boekhoorn stapte uit het consortium en lijkt daarmee zijn kansen te hebben verspeeld om de Hema terug in handen te krijgen.

Achter de schermen

Het is een van de (actuele) ontwikkelingen, een blik achter de schermen, die Stefan Vermeulen beschrijft in het boek De slag om Hema, hoe een nationaal icoon werd uitgekleed, dat vandaag uitkomt. Zijn vorige versie uit 2018 stopte op het moment dat miljardair Boekhoorn in oktober 2018 als nieuwe eigenaar én redder van Hema werd binnengehaald.



Vermeulen: ,,Eindelijk was het warenhuis verlost van Lion Capital, de Britse durfinvesteerders die het bedrijf hebben leeggezogen en verantwoordelijk waren voor de enorme rentelast waar Hema bijna aan ten onder ging.’’ Maar de euforie zakte in 2019 al snel weg. De rentelasten bleven een groot probleem en toen brak dit voorjaar ook nog eens de coronacrisis uit.



,,Boekhoorn heeft gegokt en verloren. Hij had niet gedacht dat de grootste groep schuldeisers, verenigd in de club Ad Hoc, de tent daadwerkelijk zou overnemen. In zijn ogen lagen de verhoudingen zo: hij de ondernemer, zij de geldschieter. Hij dacht er wel uit te zullen komen met de schuldeisers. Maar dat viel vies tegen.’’

Het feit dat Boekhoorn zijn Hema verloor, had volgens Vermeulen veel impact op hem. ,,Hij verliest weleens vaker, zo gaat dat als je onderneemt. Maar dit scenario speelde zich af in het openbaar, heel Nederland keek mee.’’ Boekhoorn probeerde afgelopen zomer terug te komen door zich aan te sluiten bij de familie Van Eerd en Parcom, maar uiteindelijk bleek die combi niet te werken. Half oktober werd bekend dat zowel Van Eerd als Parcom 75 miljoen euro inlegt en dat ze bij de banken 300 miljoen willen ophalen om Hema over te nemen van de Ad Hoc Groep.

Roet in het eten

Nog dit jaar zal duidelijk worden of het gaat lukken. Vermeulen denkt van wel, alhoewel de tweede coronagolf mogelijk nog roet in het eten gooit. ,,De Hema-winkels in België en Frankrijk zijn opnieuw gesloten, dus de omzet krijgt weer een klap. Daar worden banken niet blij van, die zijn nu heel voorzichtig. Aan de andere kant heeft Jumbo een goede naam, ook bij die banken. Ik schat de kans op 80 procent. Het zou mooi zijn dat Hema weer een nieuwe start maakt. Na corona, na alle wisselende eigenaren, na de gevaarlijk hoge schuldenlast, na alle investeerders zonder Hema-hart. Al weet je het bij Hema natuurlijk nooit zeker.’’

Het boek De Slag om Hema (276 bladzijden, prijs: 22,99) is vanaf vandaag te koop

