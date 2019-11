Hoe zeewier kan helpen om de klimaatcrisis aan te pakken

Zorgverze­ke­raars waarschu­wen voor valse mailtjes: klik niet op de link

4 november CZ en Zilveren Kruis waarschuwen voor spookfacturen, waarbij cybercriminelen uit hun naam klanten geld afhandig proberen te maken. Verzekerden worden in valse e-mails en smsjes gewezen op een betalingsachterstand en gevraagd het bedrag zo snel mogelijk over te maken. ,,Trap er alsjeblieft niet in. Klik niet zomaar op de betaallink’’, roepen de zorgverzekeraars in koor.