Hoekstra: Niet bij voorbaat tegen nieuwe eurobegroting

Geld en Geluk ‘We geven jaarlijks tussen de 7000 en 10.000 euro uit aan reizen’

14:05 In deze rubriek vragen we lezers naar hun relatie tussen Geld en Geluk. Kees was ‘minister van financiën’ in hun huishouden, Hannie is prijsbewust en koopt kleding in de uitverkoop.