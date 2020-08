Holland Casino boekt miljoenenverlies door sluitingen

,,Door de sluiting zaten onze bijna 4000 medewerkers opeens thuis en viel onze omzet, zo'n 60 miljoen euro per maand, volledig weg”, laat Erwin van Lambaart weten. Holland Casino heeft gebruikgemaakt van de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW), waarmee werkgevers die in de problemen zijn gekomen door de coronacrisis tot 90 procent van de loonkosten van hun werknemer ontvangen.

Het bedrijf kreeg een voorschot uitbetaald van bijna 32 miljoen euro. In het afgelopen halfjaar werd ruim 146 miljoen euro omzet in de boeken gezet, tegen bijna 354 miljoen euro vorig jaar. Het resultaat na aftrek van vennootschapsbelasting kwam uit op een min van 28,3 miljoen euro. In dezelfde periode vorig jaar bleef onder de streep nog 32,5 miljoen euro over.