Honderden pakketpunten vanaf maandag alsnog dicht

Dat bevestigt een woordvoerder van Audax na berichtgeving van de NOS. De winkels mogen weliswaar openblijven tijdens de lockdown, maar mogen geen ‘niet-essentiële’ producten verkopen. ,,Klanten komen bij ons binnen voor een postzegels, maar mogen vervolgens niet de ansichtkaart kopen die ernaast ligt”, legt de woordvoerder uit. ,,Dat leidt tot vervelende situaties in de winkels. Er is frustratie bij de klant en het is ook vervelend voor de medewerker die het moet uitleggen. Er zijn al ongewenste woordenwisselingen geweest en dat is voor niemand fijn.”