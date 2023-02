Hoog ziekteverzuim komt vooral door de griep

Dat blijkt uit de cijfers over januari van arbodiensten Arboned en HumanCapitalCare die samen werkzaam zijn voor ongeveer een miljoen werknemers. Afgelopen maand was 4,9 procent van de werknemers ziek. In december was dat nog 5,1 procent.

Griep was met kop en schouders de voornaamste reden voor verzuim. Meer dan de helft van de ziekmeldingen in januari was het gevolg van de griep en circa 1 op de 10 zieken gaf aan corona te hebben.

Thuiswerken

Redmer van Wijngaarden, directeur medische zaken en bedrijfsarts bij ArboNed, denkt dat met thuiswerken het ziekteverzuim iets kan dalen. ,,Geef medewerkers eigen regelruimte. Bespreek bijvoorbeeld bij lichte klachten wat nog wél mogelijk is. Nu hybride werken bij veel bedrijven is ingeburgerd, kunnen werknemers waar mogelijk vanuit huis vaak toch iets doen. Dat lijken kleine maatregelen, maar die kunnen het verschil maken voor de continuïteit van een bedrijf.’’

Carnaval

Volgens kenniscentrum Nivel is de griepepidemie alweer vier weken verdwenen, maar wordt het griepvirus nog wel veel aangetroffen. Ziekenhuizen in het zuiden van het land zijn voorbereid op een opleving van zowel corona als de griep door de carnavalsperiode die gisteren eindigde. De ervaring leert dat een besmettelijk virus dan veel gemakkelijker rondgaat.

Het gemiddelde verzuim in het mkb lag in januari met 4,4 procent zoals gebruikelijk lager dan bij grote bedrijven: 5,8 procent. Van Wijngaarden: ,,De kracht van het mkb zit onder andere in de sociale binding en de betrokkenheid bij elkaar en het bedrijf, maar ook de onderlinge afhankelijkheid speelt waarschijnlijk een rol. Dat zie je terug in het gemiddelde verzuim in het mkb.’’

Daarnaast zien de arbodiensten dat de verschillen tussen branches groot blijven. De sectoren gezondheidszorg (6,9 procent), industrie (5,8 procent) en onderwijs (5,2 procent) hebben zoals gebruikelijk het hoogste verzuimpercentage.

